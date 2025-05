Com gol nos acréscimos, Athletico arranca empate com Chapecoense pela Série B

Alan Kardec ainda desperdiçou um pênalti quando o placar estava sem gols. O goleiro Léo Vieira, que já defendeu o clube paranaense, acertou o canto e realizou a defesa. O jogo marcou, ainda, a estreia do português João Correia como técnico interino do Furacão.

Com gol de pênalti aos 54 minutos do segundo tempo, o Athletico arrancou empate por 1 a 1 com a Chapecoense na noite desta quinta-feira (8), em Curitiba, na abertura da sétima rodada da Série B do Brasileiro . O meia Giuliano converteu a cobrança dez minutos após o lateral paraguaio Walter abrir o placar para os visitantes em falha do goleiro Mycael na Ligga Arena.

Confira a classificação da Série B

As melhores oportunidades foram da Chapecoense, e o atacante Mário Sérgio chegou a balançar a rede para os catarinenses depois de excelente jogada do meia Giovanni Augusto. Entretanto, o VAR apontou impedimento milimétrico no lance. Belezi, do Furacão, ainda salvou uma bola em cima da linha.

O resultado mantém a crise no Athletico, que segue em nono lugar, agora com dez pontos. Entretanto, o time pode perder posições no decorrer da rodada. A Chape aparece logo acima, em oitavo, com a mesma pontuação, mas em vantagem nos critérios de desempate.

Próximos jogos

O Furacão terá uma semana de preparação até o duelo fora de casa contra o Vila Nova. O jogo ocorrerá no sábado (17), às 18h30, no estádio OBA, em Goiânia. Já a Chape vai receber o Cuiabá na sexta-feira (16), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó.