Churrasco, viagens e sem noitada: Gabigol revela sua rotina desde que chegou ao Cruzeiro

Gabigol completou, na última semana, quatro meses que trocou o Flamengo pelo Cruzeiro. No entanto, desde que chegou à Raposa, quase não aparece na mídia, a não ser pelos gols – ele é o artilheiro do time na temporada e foi o autor do gol na vitória contra o ex-clube no domingo (4) pelo Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao podcast do Cruzeiro, o atacante revelou detalhes da sua vida na sua nova mansão em um condomínio fechado de alto padrão em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.