Benfica x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em clássico decisivo na penúltima rodada do Campeonato Português, que pode definir o título / Crédito: Jogada 10

Clássico que pode definir o título do Campeonato Português. Neste sábado (10), Benfica e Sporting se enfrentam às 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, no dérbi de Lisboa, que pode definir o campeão nacional. As equipes estão empatadas no topo da tabela e se enfrentam pela penúltima rodada da Liga Portugal. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Xabi Alonso se despede do Bayer Leverkusen Como chega o Benfica O Benfica é o segundo colocado do Campeonato Português, com os mesmos 78 pontos do líder Sporting. O time encarnado perde nos critérios de desempate, mas terá a oportunidade de jogar em casa, com o apoio de seus torcedores, para vencer o rival e encaminhar o título nacional nesta penúltima rodada da liga portuguesa. Ao mesmo tempo, a boa notícia para o torcedor do Benfica é que o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Como chega o Sporting Por outro lado, o Sporting é o líder do Campeonato Português e depende somente de suas forças para conquistar o título nacional. Dessa maneira, o Leão precisa ao menos segurar o empate no Estádio da Luz e vencer a última rodada para sagrar-se campeão.

Além disso, a boa notícia para o clube de Alvalade é que o artilheiro Viktor Gyokeres está confirmado para o clássico deste sábado. O sueco de 26 anos é um dos concorrentes à Chuteira de Ouro do futebol europeu, com 61 pontos e 16 assistências em 55 partidas na temporada. Por fim, assim como os donos da casa, o técnico Rui Borges não enfrenta baixas de última hora no elenco. As únicas dúvidas ficam por conta de Morita e Pedro Gonçalves no time titular.