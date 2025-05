Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Xabi Alonso se despede do Bayer Leverkusen

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern conquistou o título do Campeonato Alemão de forma antecipada e aparece na liderança com 76 pontos. Na última rodada, os Bávaros ficaram no empate por 3 a 3 com o RB Leipzig e um tropeço do Leverkusen confirmou o título para a equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany.

Contudo, o Bayern segue com alguns jogadores no departamento médico do clube. Dessa maneira, Hiroki Ito, Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo deste sábado.

Como chega o Borussia Mönchengladbach

Por outro lado, o Mönchengladbach é o 9º colocado da Bundesliga e somente cumpre tabela nesta reta final de temporada. O clube não tem mais chances de classificação para as próximas competições europeias e, ao mesmo tempo, não corre risco de rebaixamento.