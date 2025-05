Atlético promete punições mais severas para infratores na Arena MRV

O Atlético-MG está pronto para retornar à Arena MRV, que será reaberta neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no duelo contra o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Além da estreia do gramado sintético no estádio, o clube também mudará o grau de punições para infratores no local.

A partir deste final de semana, então, haverá penalidades mais severas para quem cometer infrações no estádio. Assim, as punições que antes previam suspensão de até 180 dias em caso de primeira infração, agora partem desse número e podem chegar a 365 dias em casos mais graves, como tentativa de invasão, uso de bombas ou arremesso de objetos no campo. As informações são do portal “Itatiaia”.