Arrascaeta ironiza ‘clima de crise’ por questões físicas no Flamengo: ‘Futebol de internet é fod@’

Meia rebateu declarações recentes quanto à insatisfação interna sobre o condicionamento físico dos jogadores rubro-negros / Crédito: Jogada 10

Há uma série de versões quanto ao clima nos bastidores do Flamengo após o empate em 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, pela Libertadores. Parte da imprensa, por exemplo, apurou sobre uma suposta crise com cobranças direcionadas a Filipe Luís e incômodos à falta de condicionamento físico de atletas. Versão esta inverídica, de acordo com De Arrascaeta. O camisa 10 da Gávea usou seu perfil no ‘X’ para rebater a notícia de uma suposta crise relacionada ao físico dos atletas. Em tom de ironia, afirmou: “Atletismo é outro esporte, se eu posto uma foto acabo com essa teoria rs. Futebol da internet é fod@”, escreveu. O uruguaio, inclusive, teve seu nome mencionado no texto em questão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A postagem do meia surgiu como uma resposta ao trecho que apontava uma queda de rendimento na jogada que poderia ter resultado no segundo gol rubro-negro. Segundo o texto publicado, após abrir o placar na Argentina, o uruguaio perdeu uma boa chance por não conseguir finalizar com força suficiente — o que teria ocorrido por condição física. Atletismo e outro esporte, se eu posto uma foto acabo com essa teoria rs.

Bastidores e críticas internas ao Flamengo A matéria publicada por Mauro Cezar na quinta-feira (08) descreveu um cenário de crise instaurada e agravada pelo empate com o Córdoba. Conforme relatado, o ambiente interno do clube se deteriorou diante da má fase, com cobranças direcionadas ao técnico, que se mantém “preso” às ideias. O colunista revelou que o departamento de futebol diagnosticou falta de preparo físico em pleno mês de maio. A condição física do elenco foi apontada como um dos principais fatores para a queda de desempenho. Além disso, o texto destacou que José Boto tem insistido em cobranças ao comando técnico, mas sem resultados práticos. Há, ainda, a intenção de recorrer ao mercado de transferências do meio do ano para oxigenar o grupo com jogadores em melhor condição física.