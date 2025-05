Após sete anos, Hamburgo pode voltar à elite do Campeonato Alemão

O calvário do Hamburgo no futebol alemão pode terminar neste sábado (10/5). A equipe tem historicamente a quarta maior torcida do país (atrás apenas de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Schalke 04). E está muito próxima de retornar à primeira divisão do Campeonato Alemão após sete temporadas de ausência. O time enfrenta o Ulm neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no seu estádio, o Volksparkstadion. Caso vença, chegará aos 59 pontos, ultrapassando o líder, o Colônia (já jogou na rodada e tem 58). Com isso, o acesso direto (Top2) estaria garantido, já que o 3º, o Elversberg, tem 52 pontos. Mas restam apenas esta e mais uma rodada (seis pontos em disputa).

Vale lembrar que, até a temporada de 2017/18, o Hamburgo era o único clube que nunca havia sido rebaixado na história do Alemão. Aí, caiu. A volta à elite do futebol germânico seria o fim de um longo período de sofrimento para sua apaixonada torcida, que nas últimas três temporadas viu o time chegar no jogo do acesso da repescagen contra o 16º da elite (ficou em 3º e apenas os dois primeiros sobem diretamente, veja mais detalhes no fim da matéria) e perdeu.