Apesar do revés, Fluminense depende apenas de si para se classificar em primeiro

Tricolor terá pela frente confrontos com Unión Española e Once Caldas, ambos no Maracanã, para garantir a vaga nas oitavas da Sul-Americana

Com o revés por 1 a 0 para o San José, o Fluminense deixou escapar a liderança do Grupo F da Sul-Americana, que agora é do Once Caldas (COL). Mesmo com a derrota em La Paz, na Bolívia, o Tricolor depende apenas de si para ficar com o primeiro lugar e garantir a vaga direta nas oitavas de final.

Afinal, no momento, a equipe carioca soma 7 pontos, dois a menos que o time colombiano. No entanto, terá pela frente dois jogos no Maracanã para avançar sem precisar dos playoffs com os adversários que vierem da Libertadores (os que ficarem em terceiro em seus respectivos grupos).