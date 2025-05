Alan Patrick aponta dificuldades do Inter em derrota na Libertadores

Autor do gol do Inter na derrota diante do Atlético Nacional , Alan Patrick lamentou o desempenho ruim da equipe. Em um jogo duro e sob muita chuva, o Colorado foi dominado. Assim, perdeu por 3 a 1, nesta quinta-feira (8), fora de casa, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. O camisa 10 apontou os erros do time gaúcho, mas reiterou o compromisso com a classificação às oitavas de final.

“Jogo difícil. Sofremos com o ritmo deles. Nós trabalhamos bem a bola, mas hoje não conseguimos. Temos que trabalhar bem isso, temos dois jogos e vamos lutar pela classificação. Agora temos que pensar para frente, mas antes tirar lições desse jogo para melhorar”, disse.

No primeiro tempo, o Internacional não se encontrou. O time foi dominado, perdeu Valencia por lesão e saiu atrás no placar. Já na etapa final, mudou a postura. Dessa forma, criou mais oportunidades. Mesmo assim, cometeu erros e foi punido. Contudo, antes do gol de Alan Patrick, o Atlético Nacional ampliou. Nos acréscimos, no entanto, sofreu o terceiro.

Com a derrota, o Internacional se complicou na Libertadores. Contudo, o Colorado ocupa o terceiro lugar do Grupo F, com cinco pontos, e ainda tem chances de classificação às oitavas de final. O time gaúcho volta a campo contra o Nacional, do Uruguai, dia 15, às 19h (de Brasília), fora de casa. Antes, no entanto, visita o Botafogo, no próximo domingo (11), às 20h, no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.

