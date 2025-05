Agora no Vasco, Diniz reencontra Tchê Tchê após relação conturbada do passado

“Seu ingrato do c…, seu perninha do c…, seu mascaradinho. Vai se f…”, disse.

A partir daquela partida, o São Paulo, que liderava a competição, iniciou uma sequência negativa e encerrou sua participação na competição na quarta colocação. Erro ficou no passado Recentemente, o treinador, em entrevista ao portal “ge”, garantiu que o episódio ficou no passado e tudo está resolvido. Além disso, ele salientou que o atrito não foi a causa da queda de rendimento da equipe. “As pessoas às vezes associam alguma coisa com o incidente do Tchê Tchê, mas não foi isso. Foi uma coisa que no outro dia estava tudo ok. Como time, a gente já tinha resolvido essa questão. Eu acho que essa questão da mudança da direção naquele momento foi uma coisa que pesou, mas não foi só isso. É difícil explicar. O time perdeu confiança e depois não é que foi caindo, estava assim (para cima) e foi assim (para baixo). Eu não consigo explicar”, frisou.

Vale lembrar que cinco meses depois do episódio, Diniz e Tchê Tchê se reencontraram em campo, em lados opostos. O técnico estava no Santos, enquanto o atleta defendia as cores do Atlético-MG. O comandante fez questão de chamá-lo ao fim da partida e abraçá-lo para mostrar que tudo ficou no passado. “Minha relação com ele é bonita mesmo, autêntica. E em relações há deslizes. A minha relação é muito mais que aquele deslize. É ela que fica. Hoje foi espontâneo e posso falar isso. Minha relação é imensamente maior do que aquilo que quiseram recortar e vender. Uma parte muito pequena do real”, afirmou. Reencontro curioso Tchê Tchê, que também trabalhou com Diniz pelo Audax, quando tinham ótima relação, falou sobre o episódio. Dois meses depois, ele disse que teve muita raiva, em entrevista ao canal “Podpah”. Nesse sentido, os dois agora terão a oportunidade de trabalharem juntos novamente quatro anos depois. Um reencontro que aguça a curiosidade do torcedor.