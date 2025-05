Veja os cenários para o Flamengo avançar na Libertadores

O Flamengo corre risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores. O empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina, obriga a torcida do time carioca a ficar com a calculadora na mão para saber o que é preciso para garantir a classificação. Apesar da dificuldade, o Rubro-Negro ainda pode avançar como líder do Grupo C.

A situação é a seguinte. O Flamengo ocupa a terceira posição, com cinco pontos. Assim, o clube está atrás de LDU e Central Córdoba, ambos com oito pontos, mas com os equatorianos na frente pelo saldo de gols. Nas rodadas finais, o Fla joga contra LDU e o lanterna Deportivo Táchira, no Maracanã.