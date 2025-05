Valencia sai machucado, e Internacional perde para o Atlético Nacional

O Internacional sofreu e não resistiu a pressão colombiana. Afinal, jogando fora de casa e sob muita chuva, o Colorado foi derrotado pelo Atlético Nacional por 3 a 1, nesta quinta-feira (8), no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. Viveros, duas vezes, e Billy Arce marcaram os gols da vitória da equipe verdolaga. Alan Patrick descontou.

Com a derrota, o Internacional se complicou na Libertadores. Contudo, o Colorado ocupa o terceiro lugar do Grupo F, com cinco pontos, e ainda tem chances de classificação às oitavas de final. O time gaúcho volta a campo contra o Nacional, do Uruguai, dia 15, às 19h (de Brasília), fora de casa. Antes, no entanto, visita o Botafogo, no próximo domingo (11), às 20h, no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão.