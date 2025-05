Torcedores ironizam nota de repúdio do Águia-PA contra tentativa de assalto aos jogadores do Flamengo

Jogadores do Flamengo passaram por um episódio alarmante ao retornarem ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (8), após o empate na Argentina em 1 a 1 com o Central Córdoba , pela Libertadores. Isso porque parte da delegação rubro-negra sofreu uma tentativa de assalto na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte), pouco depois do embarque — por volta de 5h30 (de Brasília) — quando retornavam para suas respectivas casas.

Apesar do susto, o goleiro Rossi se reapresentou normalmente junto ao elenco do Flamengo e participou das atividades no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira (8). Em nota, o Flamengo informou que irá reavaliar os protocolos de segurança em desembarques. Além disso, o Rubro-Negro também anunciou que está em contato com as autoridades de segurança pública e que colabora com as investigações.

