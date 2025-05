São Paulo x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (09/5), às 21h, no CT Laudo Natel, em Cotia, na abertura da 10° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As paulistas estão na quinta colocação, com 17 pontos e querem se aproximar dos primeiros colocados. Em contrapartida, as cariocas se encontram na nona posição, com 12 pontos, buscando entrar na zona de classificação para a próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.