São Paulo tem pressa para renovar contrato com Lucas Ferreira

O São Paulo corre para renovar o contrato do atacante Lucas Ferreira. Afinal, além do vínculo curto e de uma multa rescisória baixa para os padrões atuais do futebol brasileiro, o clube também vê interesse de outros três clubes, que se interessaram e fizeram sondagens para tentar a contratação do jogador.

Além do Cruzeiro, como já foi noticiado, outros dois clubes brasileiros têm interesse no atacante. O Bahia, que tem o aporte do Grupo City, e o Red Bull Bragantino. Atualmente, a multa de Lucas Ferreira para o mercado interno está em cerca de R$ 40 milhões e as três equipes estariam dispostas a pagar este valor.

Tanto jogador como a diretoria do São Paulo, porém, apostam em um acordo de renovação para os próximos dias. O vínculo que já é longo, até 31 de julho de 2028, deve estar sendo esticado até o fim de 2029. O presidente Julio Casares e o departamento de futebol têm cuidado do tema.

Atualmente, o salário do garoto está na casa dos R$ 20 mil e, por isso, a multa está tão baixa. A tendência é de que ele ganhe um aumento substancial, o que tornaria o valor da multa interna praticamente impagável. Além disso, o que segura Lucas Ferreira no clube é sua ligação com o São Paulo. O jogador é muito grato e feliz no clube e por isso descarta abrir qualquer negociação.

Para fechar o novo vínculo, o São Paulo ainda negocia valores de luvas, premiações e projeto de carreira para o meia-atacante. Lucas Ferreira, aliás, ganhou espaço nos últimos jogos da equipe e já soma 14 partidas pelo profissional.