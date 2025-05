Rossi se reapresenta no Flamengo após carro ser alvo de tiros

Elenco inicia preparação para o duelo contra o Bahia, no sábado, às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O goleiro Rossi se apresentou normalmente junto ao elenco do Flamengo e participou das atividades no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira (8). No começo do dia, após desembarcar no Rio de Janeiro, o camisa 1 foi alvo de uma tentativa de assalto na Linha Amarela e o carro dele foi alvejado com quatro tiros. O Rubro-Negro, na noite de quarta, enfrentou o Central Córdoba, na Argentina.