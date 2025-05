Rossi, do Flamengo, fala sobre tentativa de assalto: ‘Vítima da falta de segurança do Rio’

Veículo do goleiro foi alvejado com quatro tiros na volta da delegação rubro-negra da Argentina, após empate com o Central Córdoba

O goleiro Agustín Rossi, do Flamengo, passou por um episódio preocupante na madrugada desta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro. Afinal, parte da delegação que retornou da Argentina após o empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores, sofreu uma tentativa de assalto. O episódio aconteceu na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte), pouco depois do embarque, e criminosos atacaram o carro blindado do arqueiro.

Durante a ação, eles efetuaram quatro disparos contra o automóvel. Apesar da gravidade, nenhum atleta ou membro da delegação ficou ferido e todos estão em segurança em suas respectivas residências. O argentino, então, emitiu um comunicado sobre o ocorrido nas redes sociais.