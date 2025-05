Raphinha é criticado por cumprimentar rei usando óculos escuros

O ex-jogador Tote, que defendeu o Real Madrid nos anos 1990, criticou Raphinha e Lamine Yamal por cumprimentarem Felipe VI, o rei da Espanha, usando óculos escuros durante a celebração após o título da Copa do Rei. “Subir para cumprimentar o rei no palco com óculos brilhantes? Figuras como Hierro e Redondo não aceitariam isso. Te diriam: ‘Aonde você vai assim?’. Eu não me identifico com esse tipo de coisa. Na minha época, esses gestos não eram permitidos”, disse Tote ao site “El Desmarque”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tote fez duras críticas a Raphinha, justamente por ser mais experiente. Além disso, ressaltou a necessidade de atenção por parte do entorno de Yamal, que ainda tem 17 anos de idade. “Há códigos que não se pode romper. Me parece incrível subir ao palco com óculos de sol. Entendo que Yamal tem 17 anos e um talento espetacular, mas precisa de gente próxima que lhe indique o que é está bem ou não. O que Raphinha, que é mais velho, fez é ainda mais pecado”, afirmou. Final da Copa do Rei No último dia 26/04, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 2, no estádio La Cartuja, em Sevilha, e se consagrou campeão da Copa do Rei desta temporada. Os gols foram de Pedri e Ferran Torres, para os blaugranas, e Mbappé e Tchouaméni, para os merengues.