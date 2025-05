Palmeiras vence o Cruzeiro e volta à liderança do BR Sub-20

O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3 a 0 nesta quinta-feira (8), em partida que encerrou a nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O atacante Luighi, de pênalti na etapa inicial, e o meia Erick Belé e o atacante Antônio Marcos, ambos de fora da área na etapa complementar, fizeram os gols do jogo na Arena Barueri.

Luighi, vale lembrar, já tem nove partidas, um gol e uma assistência no time comandado por Abel Ferreira. Ele tem 19 anos, um a mais do que Belé e dois do que Antônio Marcos, ambos ainda à espera da primeira oportunidade na equipe profissional. Com o resultado, o Palmeiras recuperou a liderança da competição, com 20 pontos. Portanto, a campanha do Verdão tem seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.