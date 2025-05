Milan x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 36ª rodada do Campeonato Italiano

A reta final do Campeonato Italiano promete grandes emoções. Nesta sexta-feira (9), Milan e Bologna se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na partida de abertura da 36ª rodada do Calcio. A bola rola no San Siro, em Milão, em confronto direto por uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).