Mastriani desfalca o Botafogo contra Inter e Estudiantes

Uruguaio teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e é mais um jogador a entrar no departamento médico do Alvinegro

O centroavante Mastriani teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e será ausência no Botafogo nos jogos contra Internacional, domingo (11), e Estudiantes, quarta-feira (14), ambos no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente. A informação é do “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O uruguaio realizou exames no retorno da delegação alvinegra após a viagem para a Venezuela. O Botafogo não informa prazos, mas a ausência nas duas próximas partidas é considerada certa.

Mastriani, aliás, não jogou contra o Carabobo, na última terça-feira, porque se queixou de dores musculares antes do treino na Venezuela. Agora, ficará em tempo integral com a equipe médica do clube. Até o momento, ele soma oito jogos no Alvinegro, mas ainda não balançou as redes.

Além de Mastriani, o Botafogo ainda vê Bastos, Alexander Barboza, Savarino e Matheus Martins no departamento médico do clube. Contudo, o técnico Renato Paiva tem a chance de contar com Santiago Rodríguez no time no domingo, contra o Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.