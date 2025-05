Manchester United goleia o Bilbao e vai à final da Liga Europa contra o Tottenham

Mount brilha com dois gols, Casemiro e Höjlund completam a virada em Old Trafford; decisão será no dia 21 de maio, na Espanha / Crédito: Jogada 10

O Manchester United está na final da Liga Europa 2024/25. Nesta quinta-feira (8), o time inglês venceu o Athletic Bilbao por 4 a 1, de virada, em Old Trafford, e confirmou a vaga na decisão com placar agregado de 7 a 1. Por outro lado, o time do País Basco conseguiu se impor na Inglaterra, foi melhor durante boa parte do jogo e abriu o placar com golaço marcado por Jauregizar no primeiro tempo. No entanto, Mason Mount, que saiu do banco de reservas e marcou duas vezes, Casemiro e Höjlund confirmaram a virada na segunda etapa.

Dessa maneira, teremos um clássico inglês na final da Liga Europa. Isto porque, na outra semifinal, o Tottenham voltou a vencer o Bodo/Glimt e confirmou a classificação com placar agregado de 5 a 1. Tanto o United quanto o Tottenham fizeram uma péssima campanha na Premier League e veem na competição europeia uma oportunidade de 'salvar' a temporada e confirmar uma vaga na próxima edição da Champions. A final da Liga Europa entre Manchester United e Tottenham está marcada para o próximo dia 21 de maio, no estádio San Mamés, casa do Athletic Bilbao, no País Basco, na Espanha. Além disso, o United chegou a 14 jogos de invencibilidade na Liga Europa e é o único clube invicto em competições europeias nesta reta final de temporada. Por outro lado, o Bilbao decepcionou seus torcedores, que sonhavam em disputar a final da Liga Europa em casa. No entanto, apesar da eliminação, o time do País Basco faz uma boa temporada e está na 4ª posição do Campeonato Espanhol. Dessa forma, a equipe está na zona de classificação para a próxima edição da Champions.

O jogo O Athletic Bilbao fez o que tinha que ser feito e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. O time espanhol foi melhor no primeiro tempo e conseguiu abrir o placar aos 31 minutos, com um golaço de Jaureguizar. Por outro lado, o Manchester United não fez uma grande atuação e criou poucas oportunidades. Na melhor delas, Garnacho perdeu uma ótima chance nos minutos finais, cara a cara com o goleiro adversário. Na segunda etapa, o Athletic Bilbao seguiu melhor e teve mais presença no campo de ataque. No entanto, poucas chances foram criadas e os times só tiveram chances de perigo após alterações em ambos os lados. Dessa maneira, Mason Mount, que saiu do banco de reservas, acertou um belo chute para deixar tudo igual no placar aos 25 minutos. O Bilbao sentiu o gol e o United foi para cima. Até que, aos 34 minutos, Casemiro subiu mais que a zaga adversária e, de cabeça, virou o jogo em Old Trafford.