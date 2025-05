Manchester City tem interesse na contratação de Wesley, do Flamengo

Time inglês quer fechar a contratação do jogador de 21 anos antes do Mundial de Clubes da Fifa e pressiona o Rubro-Negro por liberação

Em alta no Flamengo, o lateral-direito Wesley, de 21 anos, segue sendo alvo dos clubes da Europa e não deve continuar no clube carioca. De acordo com informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, o Manchester City, da Inglaterra, deseja a contratação e pressiona o Rubro-Negro pela liberação antes mesmo da realização do Mundial de Clubes.