Luis Enrique, do PSG, rebate críticas feitas à Ligue 1

O treinador do Paris Saint-Germain respondeu com ironia após seu time se garantir na final da Liga dos Campeões, derrotando o Arsenal

O técnico do Paris Saint-Germain , Luis Enrique, rebateu críticas feitas à qualidade da Ligue 1, lembrando um termo pejorativo usado contra o futebol praticado na França,

“Liga dos fazendeiros” se refere à inferioridade como enxergam a Ligue 1 entre as ligas europeias. Em relação à qualidade técnica, a competição frequentemente é colocada atrás dos campeonatos inglês, espanhol, italiano e alemão.

A declaração de Luis Enrique rebatendo as críticas à Ligue 1 foi dada logo após o PSG se garantir na final da Liga dos Campeões, eliminando o Arsenal. Ele respondeu sobre o desempenho da equipe que comanda contra clubes da Premier League nesta edição da Champions.

Muitos ingleses no caminho

Desde as oitavas de final desta edição da Liga dos Campeões, o time de Luis Enrique enfrentou apenas ingleses até chegar à decisão. Anteriormente, ao longo da competição, o PSG jogou contra Manchester City, Liverpool, Aston Villa, além do Arsenal, contra quem já havia jogado na fase de grupos. No total, cinco vitórias e três derrotas.

“Vai ser difícil contra a Inter, mas acho que eles têm o mesmo sentimento. Vai ser uma final interessante e muito difícil para ambas as equipes, é especial para todos nós. É a segunda final deles em três anos e mostra que são uma grande equipe”, declarou Luis Enrique.