Lautaro Díaz crê que Cruzeiro ficou devendo na Sul-Americana

Vice-campeão no ano passado, o Cruzeiro não vai passar da fase de grupos da Sul-Americana nesta temporada. Com o empate contra o Mushuc Runa por 1 a 1 , nesta quarta-feira (7), no Equador, o time mineiro não tem mais chances de classificação aos play-offs ou oitavas de final. Autor do gol da Raposa, o atacante Lautaro Díaz admitiu que o time ficou devendo neste ano.

O Cruzeiro não jogou bem. Com time misto, a Raposa teve dificuldades para criar jogadas e sequer finalizou a gol no primeiro tempo. Já na etapa final, conseguiu criar mais chances, mas saiu atrás no placar. Lautaro Díaz, aos 15 minutos, fez o gol do empate. No entanto, não evitou o tropeço e a eliminação precoce na competição.

Com o empate, o Cruzeiro somou o seu primeiro ponto na competição, mas não tem mais chances de classificação às oitavas ou aos play-offs. Assim, ocupa a lanterna do Grupo E. Já o Mushuc Runa lidera a chave com 10 pontos. A Raposa volta a campo no próximo domingo (11), às 16h (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 8ª rodada do Brasileirão.

