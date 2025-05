Jornal espanhol lança olhar crítico e avalia ‘fim da linha’ para Neymar

O camisa 10 deixou o campo aos prantos em sua lesão mais recente, no dia 16 de abril, durante a vitória sobre o Atlético-MG. Exames constataram um problema no músculo semimembranoso da perna esquerda — em um local próximo, porém distinto ao tratamento anterior. Ainda que a recuperação esteja seguindo as expectativas à risca, a previsão mais realista aponta um retorno aos gramados apenas em junho.

Quem conferiu as notícias mais recentes do ‘AS’, da Espanha, se deparou com uma reportagem intitulada ‘o fim da linha para Neymar’ logo na página inicial. A matéria em questão reúne a série de episódios polêmicos que têm marcado o retorno do astro ao Santos e se utiliza de um tom assertivo para cravar que o “ritmo do camisa 10 está se esgotando”.

Ainda assim, o clube mantém cautela e não impõe pressa para tê-lo novamente à disposição. A expectativa é de que o jogador esteja disponível para os dois últimos jogos antes da pausa do Mundial de Clubes: contra o Botafogo (01 de junho) e diante do Fortaleza (12 de junho), ambos pelo Brasileirão.

O ‘fim da linha’ citado no título da reportagem alinha primordialmente questões físicas ao fim de contrato, desconsiderando qualquer chance de extensão. Santos e Neymar têm vínculo até o dia 30 de junho, mas, segundo informações, a tendência é o que o camisa 10 renove com o clube.

Extracampo entra em pauta

O AS também dedicou espaço significativo para abordar o comportamento extracampo do jogador — alvo de críticas recorrentes. Entre os episódios mencionados estão sua ausência no estádio durante a estreia do Santos no Brasileirão contra o Vasco e sua presença na Kings League logo em seguida. Além disso, a publicação espanhola ainda cita a passagem pelo Carnaval do Rio em meio ao tratamento da lesão que o tirou da semifinal do Paulistão.

A polêmica da escalação divulgada também repercutiu na Espanha e virou tópico na reportagem especial do jornal. Tal comportamento, tratado como desrespeitoso, alimentou ainda mais o debate sobre sua influência no dia a dia do clube.