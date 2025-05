Jogadores do Flamengo se cobram após atuação abaixo na Libertadores

Com uma atuação bem abaixo do esperado, o Flamengo cedeu empate ao Central Córdoba , na última quarta-feira (7), e se complicou para se classificar na Libertadores. Diante disso, os jogadores se cobraram por uma recuperação na competição e também na temporada, já que perdeu pelo Brasileirão.

“A gente cansou e errou muitos passes, o que dificultou ter o domínio do jogo”, avaliou Rossi.

Situação do Flamengo na tabela

Com o encerramento da quarta rodada, a LDU lidera a chave com oito pontos, superando o Central Córdoba, também com oito, no saldo de gols. Contudo, o Flamengo é o terceiro lugar, com cinco pontos. O Deportivo Táchira não somou pontos e é o lanterna, sem chances de classificação.

O time de Filipe Luís, porém, terá a chance de garantir a classificação para as oitavas de final no Maracanã, onde enfrentará a LDU e o Deportivo Táchira nas rodadas finais.