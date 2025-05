Jardim fala em foco no Brasileirão após queda do Cruzeiro na Sula

Cruzeiro disputa título do Brasileirão e sonha também com a taça da Copa do Brasil. Eliminação pode abrir caminhos, analisa Leonardo Jardim

Após a eliminação precoce do Cruzeiro na Sul-Americana, o técnico Leonardo Jardim buscou ver o “copo meio cheio” da situação. Assim, falou que a queda dará à Raposa a oportunidade de focar nas competições nacionais, sobretudo no Brasileirão.

“Nós não queremos jogar essa competição (Sul-Americana) no futuro. Queremos jogar a Libertadores, que é onde jogam os melhores. Por isso que agora temos que estar focados nas outras competições (Brasileirão e Copa do Brasil), de forma a não voltar na Sul-Americana no próximo ano”, comentou o técnico.

Vale lembrar que o Cruzeiro tem três derrotas e um empate em quatro jogos na Sul-Americana. Com um ponto, não tem mais chances de terminar entre os dois primeiros do grupo. Ainda assim, o time comandado por Leonardo Jardim precisa cumprir tabela. Portanto, recebe o Palestino na quarta-feira (14) e e o Unión Santa Fé duas semanas depois (28).

O Cruzeiro está em quarto lugar no Brasileirão, com 13 pontos, apenas três atrás do líder Palmeiras. A Raposa agora se prepara para visitar o lanterna Sport no próximo domingo (11), às 16h.

