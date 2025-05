Igor Rabello pode alcançar marca especial pelo Atlético contra o Iquique

O zagueiro soma 108 vitórias, 45 empates e 46 derrotas representando o time mineiro. Igor Rabello tem ainda sete gols ao longo desses 199 jogos pelo Atlético. O camisa 16, inclusive, soma nove títulos pelo Atlético: Brasileirão e Copa do Brasil em 2021, Supercopa do Brasil no ano seguinte e seis Campeonatos Mineiros (2020 a 2025).

Dessa forma, apenas três jogadores do atual elenco têm mais do que 200 jogos pelo Atlético: Everson, Hulk e Guilherme Arana: 301, 246 e 240, respectivamente. Outro zagueiro, Júnior Alonso é quem mais se aproxima agora da marca, afinal, soma 183 partidas disputadas.

O tento mais recente, aliás, foi no último jogo dele: 1 a 0 sobre o Maringá, semana passada. O defensor, inclusive, teve a oportunidade de completar 200 partidas pelo Alvinegro no final de semana. No entanto, Igor Rabello sequer saiu do banco de reservas no Alfredo Jaconi.

O Atlético é o líder do Grupo H, com cinco pontos em três jogos, seguido por Caracas (5), Cienciano (3) e Deportes Iquique (1). Vale lembrar que apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas de final, já que os segundos colocados disputam a repescagem contra equipes que vêm da Libertadores.

