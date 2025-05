Gol de jovem do Fluminense conta com homenagem emocionante

O jovem atacante Marlon, do Fluminense, homenageou sua avó materna, Maria, falecida recentemente, ao marcar na vitória por sobre o São Paulo, na última quarta-feira (7), pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. Assim que marcou, o jogador, que soube da perda logo após o treino da última sexta (2), levantou a camisa e revelou outra peça com o rosto da avó estampado, em um gesto de luto e carinho.

“Fiquei muito abalado, mas, por ela, por mim e pela minha família, tenho que manter a cabeça no lugar e seguir em frente. Agradeço ao Fluminense por todo o apoio e força que me deu durante a semana. Acredito que, para retribuir todos os profissionais do clube, só mesmo continuar ajudando a equipe. É entrar em campo e dar resultado com gol e vitória”, disse o jogador de 20 anos.