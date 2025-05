Gabigol indica preferências quando se aposentar

Atacante do Cruzeiro revela que quer trabalhar com música e moda, mas também estar ligado ao futebol. Gabigol reitera: treinador? nem pensar

Atacante do Cruzeiro, Gabigol comentou sobre planos para o futuro quando pendurar as chuteiras. O atacante afirmou que quer trabalhar como executivo no futebol e logo rechaçou que será técnico. Ele, inclusive, afirmou que pretende atuar inicialmente com futebol feminino e mostrou admiração por Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro.

“Treinador é muito difícil. O que eu gosto muito é da ligação entre treinador, diretoria, jogadores… algo perto do que o Alexandre (Mattos, CEO do futebol do Cruzeiro) faz, também contratar jogadores. Queria muito fazer isso. Se fosse possível, queria começar no feminino. Um CEO para contratar, fazer essa ligação (entre as áreas). Isso é algo que eu gostaria de fazer”, comentou Gabigol.