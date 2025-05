Fluminense divulga relacionados para enfrentar San José

Com classificação bem próxima, Tricolor vai recheado de reservas para jogo pela quarta rodada da Sul-Americana

O Fluminense divulgou os relacionados para o jogo desta quinta-feira (8) contra o GV San José (BOL), na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia, pela Sul-Americana. A lista, aliás, conta com muitos jogadores reservas, já que a comissão optou por poupar os titulares por conta da forte sequência de jogos.

Dessa forma, Renato Gaúcho ficou no Rio de Janeiro com o restante do elenco, enquanto o auxiliar Alexandre Mendes comandará a equipe. A partida vale pela quarta rodada da fase de grupos.