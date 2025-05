Flamengo é uma completa decepção

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Flamengo não faz bom primeiro tempo

O Central Cordoba mandou no primeiro tempo. Mas quem fez gol foi o Flamengo, com Arrascaeta, logo aos nove minutos, o que levou o time carioca a acreditar que a vantagem era suficiente, pois recuou para ampliar nos contra-ataques, e errou demais, passes curtos, comprometendo a possibilidade de decidir antes do intervalo. A exceção foi uma arrancada do próprio Arrascaeta, que caminhou livre, sem marcação, e praticamente atrasou para o goleiro. É fato que a equipe argentina teve a bola, cercou a área, mas até por suas limitações, só criou uma chance de verdade, numa pancada de Lucas Abascia, que Rossi mandou para escanteio. Em resumo, o Flamengo não fez uma boa etapa inicial, e precisava corrigir equívocos primários para sair vitorioso.

E foi pior na etapa final

O Flamengo, porém, voltou como antes, entregando o campo ao adversário, pois não conseguia sair, buscando jogadas ofensivas com lançamentos longos, que não davam em nada. O Rubro-Negro procedia como time pequeno. Ridículo. Aos 15, Gaston Verón, que acabara de entrar, empatou em cabeçada: 1 a 1.

Filipe Luis, que já não tomara – pelo que se via – nenhuma providência, assistia passivamente ao conjunto formidável de erros, técnicos e táticos, e à ausência de atitude de todos, dentro e fora do campo. Aos 26, Ângulo concluiu, e a bola bateu nas mãos de Léo Pereira, que estava de costas. Enfim, o VAR anulou o pênalti marcado pela arbitragem.

A propósito: Jorge Jesus está livre

O ritmo do Central Cordoba caiu. Os treinadores fizeram várias substituições. As do Flamengo, como sempre, bem confusas, não permitiam que o time produzisse algo de positivo. O torcedor, que conhece um mínimo da coisa, não conseguia ver solução. Mas eis que entrou o Allan. Não há mais nada para acontecer. A propósito: Jorge Jesus está livre. Pode ser um caminho. Como está, é ladeira abaixo…