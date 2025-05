Flamengo aprova recurso que aproxima o clube de ter voto online nas eleições

Conselheiros rubro-negros, agora, poderão não só acompanhar as reuniões como também votar nas pastas do clube, de forma remota

O Flamengo aprovou, nesta semana, um novo recurso para a participação dos conselheiros nas reuniões do clube. Os sócios desde o início do ano já podem acompanhar as reuniões do Conselho Deliberativo de forma remota. A partir de agora também poderão votar nas pautas de maneira online. A informação é do portal “ge”.

Por outro lado, é preciso ressaltar que isso não envolve as eleições presidenciais, mas pode representar um primeiro passo nesse sentido. Vale lembrar que a proposta original, apresentada pelo grupo político “Flamengo Sem Fronteiras”, já regulava o voto à distância para as eleições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.