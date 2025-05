Felipe Melo visita taça do Mundial: ‘Que o Fluminense possa trazê-la de volta’

Ex-jogador também conheceu o museu do clube carioca e relembrou momentos inesquecíveis que viveu com a camisa tricolor nos últimos anos

Além disso, o ex-zagueiro posou para fotos com o troféu ao lado do presidente Mário Bittencourt e ganhou a nova camisa branca do clube carioca. O time fará a estreia deste segundo uniforme no domingo, às 17h30, diante do Atlético-MG , na Arena MRV, pela 8ª rodada do Brasileirão.

O ex-jogador e agora comentarista, Felipe Melo, visitou a exposição da taça do Mundial de Clubes da Fifa no Salão Nobre da sede de Laranjeiras, nesta quarta-feira (7). Ele, então, aproveitou para conhecer o Museu Fluminense FC e relembrar grandes conquistas, como a da Libertadores em 2023.

“O campeonato mundial é feito para os melhores clubes do mundo, então está a altura do Fluminense. Não podia deixar um clube tão gigante de fora de uma competição como essa, ganhamos (a Libertadores) na hora certa. A primeira edição é a que fica guardada na história. O troféu é bonito demais, espero que o Fluminense possa fazer com que ele viaje, mas volte”, disse Felipe Melo.

“Quando eu cheguei na entrada do Museu e vi minha foto, lembrei de quando fui ao CT pela primeira vez. Naquele dia, comecei a sonhar que grandes coisas aconteceriam aqui no Fluminense. Quando vi minha foto hoje ali, pensei: ‘poxa, deu certo’. O Museu é fantástico, é muito difícil passar em palavras o sentimento que tive aqui hoje. Por mais que eu fale, as pessoas não vão entender. Perdi muito tempo antes de vir e voltarei mais vezes. Vir aqui pela primeira vez, ver fotos de pessoas que eu nem conheço, as expressões de felicidade, ver ex-atletas do clube que já não estão mais conosco, mas que fizeram história aqui. É um sentimento de muita alegria”, declarou o ex-jogador”, completou.

História com a camisa tricolor

Felipe Melo defendeu as cores do Fluminense entre 2022 e 2024, disputou 108 jogos pelo Tricolor e marcou três gols. O ex-defensor conquistou a Libertadores 2023, a Recopa 2024 e o bicampeonato estadual de 2022 e 2023.