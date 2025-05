Ex-Real Madrid critica postura de Raphinha e Yamal na Copa do Rei

Raphinha e Yamal

Raphinha e Yamal são dois dos principais destaques do Barcelona nesta temporada. Junto com Lewandowski, formam o trio de ataque mais poderoso do futebol mundial. Eles marcaram, no total, 87 gols, em todas as competições. Aliás, esses 87 gols representam 53,3% de todos os gols do Barça nesta temporada.

O centroavante polonês fez 40, o atacante brasileiro 32 – o ano mais goleador na carreira – e o jovem espanhol 15. Lewandowski é o artilheiro do Campeonato Espanhol, com 25 gols, e Raphinha o da Champions League, com 13.