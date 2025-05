Em clássico de cinco gols, Remo vence Paysandu e larga em vantagem na final do Paraense

No Mangueirão, time azulino faz 3 a 2 e encerra tabu de nove jogos sem superar o maior rival; jogo de volta da decisão será no domingo (11)

O Remo saiu em vantagem na final do Campeonato Paraense. Na noite desta quarta-feira (7), o time azulino derrotou por 3 a 2 o Paysandu no Estádio Mangueirão, que recebeu a festa das duas torcidas. Janderson, Klaus e Sávio anotaram para Leão, e Rossi e Benítez marcaram para a equipe bicolor. O segundo jogo da decisão do Estadual será no domingo (11).

O mando era do Papão, que viu os arquirrivais abrirem dois gols de frente com apenas 22 minutos. Entretanto, Benítez entrou bem e assumiu o protagonismo na etapa. Primeiro, sofreu pênalti convertido por Rossi. Poucos minutos depois, o centroavante paraguaio finalizou de fora da área para deixar tudo igual. Na etapa final, porém, o brilho foi do remista Sávio em cobrança de falta.