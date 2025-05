Dupla do Fluminense deve ganhar chance entre os titulares pela Sul-Americana

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela Sul-Americana. Assim, a equipe encara o San José no Estádio Hernando Siles, na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia. Sem Renato Gaúcho à beira do campo e com Alexandre Mendes no comando, o Tricolor deve ter uma dupla, que a torcida tem muita esperança, como titular: Lezcano e Lavega.

Novidade no fim da última janela de transferência por cerca de R$ 29 milhões, o paraguaio ainda busca seu espaço e agora terá nova chance de deixar uma boa impressão ao treinador.