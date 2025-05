Dorival volta a poupar titulares em treino do Corinthians

Mais uma vez, Dorival Júnior decidiu poupar seus jogadores. Nesta quinta-feira (08), no segundo treino do Corinthians após a partida contra o América de Cali, o treinador levou a campo apenas quem esteve em campo por menos de 45 minutos no confronto de terça (06).

Assim como na reapresentação, os titulares contra os colombianos permaneceram poupados do trabalho de maior intensidade. Os atletas subiram ao gramado apenas para uma atividade de posse de bola, junto com todo o grupo, e retornaram à parte interna do CT Joaquim Grava.