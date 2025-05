Deportes Iquique x Atlético: Onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória no Chile vai manter o Atlético na ponta do Grupo H e próximo da vaga às oitavas da Copa Sul-Americana. Hulk poupado

O Galo lidera o grupo com os mesmos cinco pontos do Caracas (que enfrenta o Cienciano, com três pontos, também nesta quinta). Caso vença, o Atlético se mantém muito bem na briga pela única vaga direta às oitavas de final e ainda pode elimina o time chileno, que é o lanterna, com apenas um ponto.

Nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), o Atlético Mineiro visita o Deportes Iquique. A partida é válida pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana e será disputada no Estádio Tierra de Campeones, em Iquique, no Chile.

Onde assistir

Os canais Cazé TV e Disney+ transmitem a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Deportes Iquique

O Iquique vai mal tanto na Libertadores quanto no Campeonato Chileno, onde, assim como na competição continental, é o lanterna. Porém, na rodada passada, conseguiu sua primeira vitória no campeonato Nacional: 3 a 0 sobre o Huachipato. Ainda não deixou a última posição, mas ganhou ânimo para o duelo com o Atlético.

O técnico Fernando Díaz deve repetir a base da rodada anterior, com destaque para o meia Álvaro Ramos, principal criador do time (fez dois gols sobre o Huachipato). Ele deve formar uma boa dupla com Parrahuéz, o único atacante de referência no esquema 4-5-1.

Como chega o Atlético

Cuca não vai com força máxima. Afinal, decidiu, por exemplo, poupar Hulk, que nem viajou com a delegação. Assim, o ataque deve ser formado por Rony e Palacios, já que Junior Santos, que se recuperou de lesão, ainda não está 100% e ficará como opção no banco.