Cria da Academia, Allan agradece oportunidade de titular no Palmeiras e mira clássico

Meio-campista de 21 anos iniciou entre os 11 titulares o confronto diante do Cerro Porteño e luta por sequência no time de Abel Ferreira

O Palmeiras já retornou do Paraguai, onde venceu o Cerro Porteño por 2 a 0, em jogo da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Agora, a equipe segue com a preparação para o clássico Choque-Rei contra o São Paulo, no domingo (11), no Allianz Parque. Allan estreou como titular sob o comando de Abel Ferreira e agradeceu pela oportunidade.

Cria da Academia, Allan desponta como mais uma promessa de sucesso no time principal. Além de aproveitar a chance, o meia também agradeceu em entrevista aos canais do Palmeiras.