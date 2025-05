Corinthians inicia conversas para mudar fornecedora de material esportivo

Mesmo com cláusula de renovação automática com a Nike, Timão conversa com gigante alemã para novo acordo em 2026

O Corinthians possui uma cláusula de renovação automática com a Nike, empresa americana de material esportivo. No entanto, iniciou conversas com uma de suas maiores concorrentes, a Adidas, da Alemanha. O objetivo é fechar negócio para o início de 2026.

Desse modo, os valores giram em torno de R$ 1 bilhão. Apesar disso, ainda não há acerto, tampouco um encaminhamento entre Adidas e Corinthians. De acordo com informações do portal “ge” e do “Uol” nesta quinta-feira (08), o possível acordo pode durar dez anos, e as conversas animam ambas as partes. O atual presidente do Timão, Augusto Melo, foi quem deu início às especulações sobre a possível troca de fornecedor.