Chelsea confirma vantagem, elimina o Djurgarden e fará final da Liga Conferência

Dessa forma, a equipe do técnico Enzo Maresca – que se deu ao luxo de poupar o time – fará a final contra Fiorentina (ITA) ou Betis (ESP), em decisão que contará com campeão inédito na Conference League. A final é no Estádio Wroclaw, em na Breslávia, na Polônia.

O Chelsea chegou ao seu primeiro gol em linda jogada trabalhada, com Adarabioyo acionando George no campo de ataque. O centroavante, que deixou a área para buscar o jogo, abriu espaço para a entrada surpresa de Dewsbury-Hall e deu linda enfiada para o camisa 22. Ele tirou do zagueiro e mandou no canto, aos 40′, para colocar os dois pés na final da Conference. Apesar da vitória azul, um dos destaques do jogo foi a torcida visitante, que cantou do início ao fim.

Agora finalista da Conference, o Chelsea se volta para a Premier League, já que é sua última chance de classificação à Liga dos Campeões 2025/26. No domingo (11), encara ninguém menos que o Newcastle, em jogo de seis pontos: ambos estão empatados com 63 pontos. A decisão contra o vencedor de Fiorentina ou Betis será apenas no dia 28 de maio. Portanto, posterior ao fim da Premier League.

Já o Djugarden mira na Liga Sueca, que está apenas no começo, aliás. Na segunda (12), o time enfrenta o Goteborg, pela oitava rodada da competição.