Carro de Rossi é alvejado em tentativa de assalto a jogadores do Flamengo no Rio

Criminosos atacaram o carro blindado do goleiro Rossi a tiros durante a ação e efetuaram quatro disparos contra o automóvel. Apesar da gravidade do ocorrido, nenhum atleta ou membro da deleção ficou ferido. O Rubro-Negro inclusive confirmou que todos funcionários encontram-se em segurança em suas respectivas residências.

Jogadores do Flamengo passaram por um episódio alarmante ao retornarem ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (08), após o empate na Argentina em 1 a 1 com o Central Córdoba, pela Libertadores. Isso porque parte da delegação rubro-negra sofreu uma tentativa de assalto na Linha Amarela, altura de Bonsucesso (Zona Norte), pouco depois do embarque — por volta de 5h30 (de Brasília) — quando retornavam para suas respectivas casas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A concessionária Lamsa, responsável pela administração da Linha Amarela, confirmou uma ocorrência na altura da saída 7 nesta madrugada. Contudo, ao chegar ao local, os agentes não encontraram mais os envolvidos na ação. Simultaneamente, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) informou que equipes realizaram buscas na região e conduziram os jogadores à 21ª Delegacia Policial, para o registro formal da denúncia.

“Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia”, diz um trecho da nota do Flamengo.

Retorno ao Rio de Janeiro

O clube havia chegado ao Brasil horas antes do incidente, após atuar na cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A programação prevê a reapresentação do elenco ainda nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, para dar sequência ao planejamento visando o confronto contra o Bahia, marcado para sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro.