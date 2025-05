Câmara Municipal de Valladolid sofre pressão para tornar Ronaldo Fenômeno ‘persona non grata’

A relação entre Ronaldo Fenômeno Nazário e torcedores do Real Valladolid atingiu o ponto mais crítico desde a compra do clube, em 2018. Após a confirmação do terceiro rebaixamento nos últimos sete anos, grupos organizados intensificaram os protestos contra a gestão do astro. A Federação de Clubes de Torcedores, que reúne associações ligadas à equipe, formalizou um pedido para que a Câmara Municipal declare o brasileiro “persona non grata” na cidade.

A principal reclamação gira em torno do que os torcedores classificam como um “desastre esportivo e social”. Em comunicado divulgado à imprensa espanhola, a Federação expressou descontentamento com as vendas frequentes de jogadores importantes, além do que consideram um planejamento de elenco desorganizado. O texto cita a gestão como “desastrosa para o clube”, especialmente pela distância do brasileiro à vida cotidiana do time.