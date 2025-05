Cacá cresce de produção com Dorival Júnior e renasce no Corinthians

Defensor era reserva com Ramón Díaz, mas chegada do novo treinador e postura nos treinamentos mudaram status do jogador no Timão

O sistema defensivo do Corinthians era uma dos grandes problemas para Dorival Júnior corrigir neste início de trabalho no Parque São Jorge. Contudo, entre a busca de uma nova formação e treinos para corrigir os erros, o zagueiro Cacá vem despontando e renascendo.

Nos três primeiros jogos da nova comissão técnica, Cacá tem sido um dos homens de confiança de Dorival. Ele foi titular em todas as partidas com o novo treinador e também disputou todos os 270 minutos, sem ser substituído. O crescimento do defensor se dá muito pela chegada do técnico, mas também pelo momento dos seus outros companheiros.

Afinal, Félix Torres vive má fase, perdeu a confiança e tem empilhado falhas individuais em seus últimos jogos, como o pênalti e a expulsão na final do Paulistão contra o Palmeiras, e a expulsão no jogo com o Racing, pela Copa Sul-Americana. Já Gustavo Henrique foi operado para tratar uma hérnia inguinal que o acompanhava desde o início do ano. Assim, está fora de combate.

Assim, a boa forma física de Cacá vem rendendo elogios. A nova comissão técnica tem dado muita atenção para a parte defensiva da equipe, e o jogador vem respondendo bem aos novos treinamentos.

A última vez que Cacá jogou três partidas seguidas foi em agosto do ano passado. Na ocasião, o zagueiro acabou sendo utilizado nas rodadas 23 e 24 do Brasileirão e também no confronto com o RB Bragantino, pela Copa Sul-Americana. Agora, quer mostrar que pode ser, enfim, o xerife da zaga corintiana.