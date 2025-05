Beckham diz que quase foi para o Barcelona

Um dos galácticos do Real Madrid do início dos anos 2000, astro conta que chegou a ser vendido para o Barça

Em entrevista à CBS Sports, David Beckham disse que quase foi jogador do Barcelona. Segundo o inglês, em 2003, o Manchester United aceitou uma proposta do clube blaugrana. No entanto, ele tinha outros planos para a carreira.

“Meu time sempre foi o Real Madrid. E é engraçado ver que fui vendido do Manchester United para o Barcelona. Eu estava de férias e Peter Kenyon (diretor do United, depois do Chelsea e do Atlético de Madrid) me ligou e disse que eles tinham aceitado uma oferta do Barcelona. E eu disse: ‘Se vocês vão me vender, o único clube para o qual estou disposto a me transferir é o Real Madrid'”, afirmou o atual proprietário do Inter Miami.