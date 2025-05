Barcelona divulga novo gramado do Camp Nou e se aproxima de retorno a sua casa

O Barcelona divulgou nesta quinta-feira (8) um novo vídeo da reforma do Camp Nou, em obras desde junho de 2023. A principal novidade é a instalação do novo gramado. O clube espanhol pretende iniciar a próxima temporada em sua casa.

Nos vídeos, o Barcelona mostra o começo da instalação da drenagem, ventilação, ar-condicionado e aquecimento, além do nivelamento de toda a superfície. O novo gramado ficou pronto no final de abril. Outra novidade envolve o terceiro andar do estádio e as entradas, com a colocação de assentos VIP no primeiro nível e a disponibilização de outros do tipo no segundo andar. Essas etapas seguem em andamento.