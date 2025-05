Assunto SAF é rejeitado no Corinthians: ‘Nunca’

O Corinthians vai virar SAF? A ideia começou a ganhar força depois da rejeição das contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo. O Conselho Deliberativo votou pela reprovação do balanço apresentado no mês passado. Contudo, o Timão não deve virar uma Sociedade Anônima tão cedo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nomes ligados à diretoria estudavam possibilidades diante da enorme crise financeira. Contudo, membros do Conselho Deliberativo e da principal torcida organizada descartaram as chances de uma SAF no Parque São Jorge. Em entrevista concedida na última quarta-feira (7, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr, foi bem enfático sobre o assunto.

“SAF nunca”, disse Tuma.

Atualmente, o Corinthians conta com conselheiros e associados decidindo o futuro do clube. Romeu Tuma Jr, entretanto, não descarta que um dia as decisões também comecem a passar pelos sócios torcedores. A mudança no estatuto é discutida pelo conselho.

Não apenas Tuma se mostrou contrário. Presente durante a entrevista, Paulo Roberto Bastos Pedro, membro do Conselho de Orientação (Cori), também reprovou.