Antony brilha e leva Betis à final da Liga Conferência

Brazuca faz gol no tempo normal (Fiorentina 2 a 1) e dá passe para o gol dos espanhois na prorrogação. Com o 2 a 2 , time decidirá com o Chelsea

Betis e Fiorentina fizeram jogo de entrega e tensão nesta quinta-feira, 8/5. Não era para menos: o duelo no Artemio Franchi, em Florença, valia vaga na final da Liga Conferência, terceiro tornio mais importante do futebol europeu. Após vencer por 2 a 1 na ida, em casa, o Betis jogava pelo empate. E saiu na frente com golaço de falta de Antony. No entanto, ainda no primeiro tempo, Gosens marcou duas vezes e virou para os italianos. O jogo 2 a 1 até o fim do tempo normal e isso levou o jogo à prorrogação, quando o Betis marcou com Ezzalzouli após passe de Antony: 2 a 2.

Assim, o Betis avança à final, que será no que será realizada no dia 28/5, no Municipal de Wrocław, na Polônia, contra o Chelsea, que nesta quinta confirmou seu favoritismo eliminando o Durgardens, da Suécia. Tanto Betis como os ingleses buscarão o primeiro titulo nesta competição. Aliás, o Chelsea pode, em caso de título, se tornar uma agremiação com canecos em todas as competições internacionais. Já o time espanhol, por sua vez, jamais venceu um torneio fora da Espanha.